إحباط تهريب 26 ألف متسلل وكميات من المخدرات للمملكة

أحبطت الجهات الأمنية المختصة محاولة تهريب 26 ألف متسلل ومنعت دخول كميات كبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة والخمور إلى المملكة، بحسب صحيفة "الرياض".

ففي منفذ البطحاء، قام رجال الجمارك بضبط (2304) زجاجات خمر، مخبأة داخل أرضية شاحنة بطريقة سرية. وقال مدير عام الجمرك بالنيابة عيد العنزي إن المراقب الجمركي اشتبه في إحدى الشاحنات وبعد تفتيشها اكتشفت الخمور داخل الأرضية بطريقة سرية أعدت خصيصاً لغرض التهريب"، مشيراً إلى أنه تمت إحالة السائق إلى الجهات المختصة".

وشدد على يقظة رجال الجمارك في منفذ البطحاء وسعيهم الحثيث على منع كافة الممنوعات، وما يضر ويمس بأمن البلد وتصديهم لتلك المحاولات البائسة.

وفي منطقة نجران، تمكنت دوريات حرس الحدود خلال شهر شعبان الماضي من إحباط عدد من حالات التهريب والتسلل. وأوضح الناطق الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة النقيب علي بن عبدالله القحطاني أنه تم القبض على (61) مهرباً و(26552) متسللاً من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى ضبط (994.65) كلغ من مادة الحشيش المخدر و(28983) حبة مخدر وعشرة كلغ من مادة القات المخدر، وأسلحة متنوعة، وكذلك ضبط (30) سيارة تقوم بنقل المجهولين والمهربات.

من جهته، عبر قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيا عطا الله بن محيا العتيبي عن شكره لرجال حرس الحدود الذين هم الدرع المتين في حماية حدود بلادنا من شرور الكائدين والمتربصين بأمن الوطن الغالي ومقدساته. وأكد ضرورة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفين من المجهولين أو المتسللين.