الدفاع المدني ينقذ 350 معتمراً في فندق بمكة

أكد الدفاع المدني في مكة المكرمة أنه نجح في السيطرة على حريق كبير شب في عمارة تحت الإنشاء قريبة من أحد الفنادق القريبة من الحرم المكي أمس السبت.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد صالح عبدالله العلياني إن تسع فرق من الدفاع المدني قامت بإخلاء 350 معتمرا احترازيا من أحد الفنادق في مكة المكرمة، خوفاً من امتداد الحريق.

وصرح في بيان رسمي: " تمكنت تسع فرق من الدفاع مدني متنوعة الاختصاص من السيطرة على حريق اندلع في شدة خشبية بمستوى الدور الثامن عشر تقدر مساحتها بـ(1600) م2 في مبنى تحت الإنشاء وتمت السيطرة على الحريق دون انتشاره إلى باقي أجزاء المبنى والعمائر المجاورة".

وتابع :"تم إخلاء نزلاء أحد الفنادق المجاورة من المعتمرين احترازيا حفاظا على سلامتهم إلى أن تم الانتهاء من أعمال الإطفاء".

ولم ينجم عن الحريق أي إصابات في الأرواح، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث ومقدار الخسائر المادية.