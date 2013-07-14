إلقاء القبض على مفحطين استعرضوا بالأسلحة النارية بتبوك

ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك، القبض على مفحطين قاموا بالاستعراض في أول يوم من رمضان بالأسلحة النارية على طريق المدينة المنورة.

وبحسب ما نقلت "الرياض"، انتشرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيها 6 شبان يقومون بالاستعراض بالأسلحة النارية على طريق المدينة المنورة.

وقال المقدم خالد الغبان، الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، إن "شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك ومن خلال نشر العناصر السرية والتحري والبحث المستمر وفي أقل من 24 ساعة تم القبض على جميع الشبان الذين ظهروا بالمقاطع وقيامهم بالتفحيط، وإطلاق النار، وعددهم 6 أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 22 سنة، واعترافهم بقيامهم بذلك، حيث جرى إيقافهم لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وينالون عقابهم الرادع جراء ذلك".