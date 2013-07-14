توجه لإنشاء خزان جوفي لتأمين المياه بمكة وقت الطوارئ

وجه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة وعضوية وكلاء وزارات (المالية، والمياه والكهرباء، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)، وجامعة الملك عبدالعزيز، لمراجعة الخطة التي أعدتها وحدة أبحاث عين زبيدة والمياه الجوفية بجامعة الملك عبدالعزيز للمحافظة على عين زبيدة وتطوير مشاريع الوقف الخاصة بها على أن تنتهي اللجنة من الدراسة خلال أسبوع لرفع النتائج والتوصيات الخاصة بالعين.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فقد اطلع أمير منطقة مكة المكرمة على تقرير مرئي قدمته وحدة أبحاث إعمار عين زبيدة والمياه الجوفية بجامعة الملك عبدالعزيز، تضمن دراسة إنشاء خزان جوفي استراتيجي يمد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالمياه وقت الطوارئ، ودراسة إنشاء دار لأوقاف عين زبيدة للمحافظة على أملاكها وأوقافها وإدارتها واستثمارها الاستثمار الأمثل وفق منهجية علمية للإنفاق عليها والتوسع في زيادة عطائها أو عطاء أودية ذات صلة بها.

وتضمن التقرير دراسة تحديد حرم منشآت عين زبيدة التحتية والفوقية ومغذي مياهها وشعابها وروافدها وأوديتها، وترميم منشآتها بما يتناسب مع قيمتها لتكون صرحا تعليمياً، ومعلما إسلاميا حضاريا، ودراسة عين حنين وتوابعها.

وشدد التقرير على أهمية حصر وتفعيل دور أوقاف عين زبيدة، وتطويرها واستثمارها لتصبح مصدر دخل للإنفاق على تشغيل وصيانة العين، والبحث عن مصادر مياه إضافية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ودعا التقرير لإنشاء محمية لمنطقة الدراسة بوادي نعمان وفق توصيات (13) جهة رسمية حضرت ورشة العمل التي عقدت لهذا الغرض، وتهدف إلى إقامة محمية طبيعية بمنطقة الدراسة بوادي نعمان، وحماية عرفة وجامعة أم القرى والمخططات السكنية في المنطقة من سيول وادي نعمان، والمحافظة على المياه السطحية والجوفية.