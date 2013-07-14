توزيع 200 سلة غذائية على أسر أحياء جنوب جدة المحتاجة

ضمن برنامج "رسل السلام" الكشفي، وفي إطار برنامج توزيع السلال الشهري، شارك نحو 20 متطوعاً من الكشافة، بقيادة عشر متطوعات من فريق "مرشدات المملكة"، في توزيع 200 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في بعض أحياء جنوب جدة والأربطة الخيرية في منطقة البلد.

ونقلت جريدة "عكاظ" عن القائدة العنود الحوطي قولها: "قام فريق مرشدات المملكة بإجراء مسح ميداني على الأسر المحتاجة لرصد الاحتياجات الأساسية وعدد أفراد كل أسرة لتتمكن من تعبئة السلال الغذائية بما يلبي احتياجها".

وأشارت الحوطي إلى أن "توزيع السلال الغذائية يتم بمشاركة المرشدات في إطار الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية التي ينتهجها الفريق منذ انطلاقة أعماله قبل ثلاث سنوات للمساهمة في تعزيز وتطوير العمل التطوعي في المجتمع تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، وذلك بمتابعة وتنظيم القائدة رئيسة مرشدات المملكة مها فتيحي".