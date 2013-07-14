سلبيات ممارسة في رمضان

لا ينبغي أن ينكَّب الناس هكذا على الأسواق للشراء النَّهِم ، ولا بد من صلة الرحم الواجبة شرعاً ، ويجب البعد عن متابعة المسلسلات المتنافية مع روحانية الشهر الكريم ، وغيرها من الأسطوانات التي تتكرر والأصوات التي تتعالى ، فالمعارضون يشجبون والمؤيدون مستمتعون ، كل هذا يحدث مع إطلالة كل رمضان يهل علينا ، حتى أضحت المُفردات المُستخدمة في الخطاب الجمعي تكاد تكون متماثلة ، ولكن المحصلة النهائية أننا ندور في حلقة مُفرغة ، فالكل ينادي بسلبية الانهماك الشرائي مع بداية رمضان ، وترى المتاجر والأسواق الغذائية التي هيأت خزائنها قبل أن تهيئ أرففها قد فاضت من المتسوقيِّن ، والكل يمتعض من المسلسلات المُخصص عرضها في رمضان ، ومشاهدوها الذين يتسمرون أمام الشاشات من الفترة الذهبية للعرض وحتى آخر فترتها النحاسية هم جوقة المنتقدين ، والكل يلهج لسانه بوجوب صلة الرحم ، والأغلبية يتوقف عند تفعيلها باستخدام وسيلة اتصال وهو يتابع مسلسلاً أو برنامجاً في بيته أو مع أصدقائه في الاستراحة .

يعود شيوع هذه المُعضلات السابقة إلى أن خطابنا الجمعي في غالبه يرضخ تحت جدلية القول لا حتمية الفعل ، وهذه خِصلة عربية لم نستوردها ـ ولله الحمد ـ من أحد ، بل هي ماركة خاصة بنا ولم يسبقنا إليها أحد ، لذلك فإن التعاطي السلبي مع القضايا المُجتمعية يعكس تدنياً في مستوى الوعي جعلت المتعلم وغير المتعلم يتزاحمان في الأسواق للظفر بمتطلبات معيشته ، وكأن هذه الأسواق ستُغلق أبوابها مع إطلالة الشهر الكريم ، وجعلت الأغلبية ـ أيضاً ـ ينصب اهتمامها على المتابعة الدقيقة لكل ما يُعرض على شاشات التلفزة دون التنبه لما تتضمنه هذه المسلسلات من أفكار قد تنعكس سلباً على تربية الجيل بأكمله ، وتوجهه إلى مزالق السوء وفوضى التربية ، ودفعت بهم أيضاً إلى قطع ما أمر الله به من وصل ، الأمر الذي أدى إلى جهل الأجيال الجديدة بعضهم ببعض .

لقد تعاظمت هذه المُشكلة حتى أصبحت ظاهرة ، بل كانت سبباً مُباشراً في زوال عادات إيجابية كانت شائعة في تعاملات المجتمع وجزءاً من ثقافته ؛ فأين الموائد الجماعية للأسر ؟ وأين الزيارات التي كانت تتم مساءً بين الجيران ؟ وأين عادة تبادل الأطعمة ـ كهدايا وكتفقُّد للأحوال ـ بين أبناء الحي الواحد ؟ وأين الاجتماعات التي كانت تُعقد لتدارس بعض احتياجات الناس على مستوى الحي أو القرية؟

أثبتت الأيام أن الاستخدام السيئ لوسائل الاتصال أدى إلى حجب الناس عن بعضهم ، فبداية استخدامها كانوا يُهنئون بعض باتصال ـ أعده أنا تأدية واجب لا أكثر ـ ثم أتت تقنية الرسائل وقضت على التواصل الصوتي برسالة جامدة روحياً ، وثالثة الأثافي وسائل التواصل الاجتماعي ، أنا هنا لستُ ضد استخدام التقنية ، بل بالعكس فأنا من أكثر المستخدمين لها والداعين لذلك ، ولكن ضد تعميم استخدامها خاصة في مسائل التواصل بين الأقارب والأصحاب في المناسبات ، فلا أرى لاستخدامها بهذا الإسراف مبرراً سوى التنصل من القيام بواجبات حثنا عليها ديننا الإسلامي .

أجزم أن مثل هذه الظاهرة يجب أن تكون موضع دراسة يتصدى لها أهل الاختصاص في علمي النفس والاجتماع بالبحث ؛ لنقف على الدوافع التي جرَّت المجتمع وأوصلته إلى هذه الحالة الكئيبة في كيفية تسيير أموره الذاتية ، وفي علاقاته مع المحيط الذي يعيش فيه ، لنصل إلى حلول نستطيع من خلال تطبيقها تشكيل مُجتمع لا أدعي أفلاطونيته ، بقدر ما نتمنى أن يحقق قدراً من التوازن بين احتياجات الفرد ومُتطلبات المُجتمع من جهة ، وبين التعاطي الإيجابي مع المستحدثات التي طفت على السطح جرَّاء التطورات التقنية والتغيُّرات الاجتماعية من جهة أخرى .

*نقلا عن "المدينة" السعودية