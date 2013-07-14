عمالة تهدد أمننا.. واقتصادنا.. ووجودنا!!

عشرة ملايين عامل أجنبي في المملكة يسيطرون على تجارتي الجملة والتجزئة، وتكلفة العامل غير المؤهل 1،17 دولار للساعة، ومع أن الموضوع متداول بشكل رسمي وأهلي، وهناك بعض الاصلاحات لهذا الكم الهائل الذي أسس لبطالة مفتوحة بين المواطنين وشكل عبئاً على البنى التحتية كلها، فالقضية لم تتجاوز الحلول الوقتية، أي إن استراتيجية مجابهة هذا التدفق الهائل علينا اقتصادياً وأمنياً وصحياً عندما تعرضنا لكل الخروقات القانونية، فإننا أمام مستقبل أكثر خطورة فيما لو أصبحنا متساوين مع هؤلاء الوافدين، ثم تجاوزونا سكانياً وبدأنا نعيش حالة الدول الخليجية الأخرى التي وصلت نسب الأجانب 70٪ و90٪ مما ترتب عليه خلل ديموغرافي الكل يعرفه، ولا يريد تجاوزه..

نحن في المملكة لدينا فائض سكاني وطني لجأ بعضهم للعمل في دول الخليج العربي المجاورة ونسبة كبيرة منهم عاطلة تشكل النساء الأعلى، وبجانب هذه البطالة أكثر من ستين في المائة من المواطنين يستأجرون مساكنهم، ودعنا من العمالة الهامشية، فهناك من تجاوزت دخولهم المليارات من أصحاب الشركات العاملة في المقاولات وأموالهم لا توظف في المملكة ونسب التوظيف فيها من المواطنين تصل إلى الواحد في المائة، وجميع مستلزمات شركاتهم تستوردها من غير السوق المحلي أمام رؤية العديد من المسؤولين.

وإذا ما أضفنا من يستحوذ على مواد البناء وقطع الغيار، والورش، وحتى الصناعات الصغيرة الطاردة للسعودة، ومن الأجانب من جلب أفراد عائلته وأقاربهم للتوسع في أعمالهم الخاصة على حساب توطين الوظائف، وهناك من كسبوا هذه الجنسية وأصبحوا كفلاء لبني جنسهم..

العملية لا تحل في نسبة ضئيلة في تصحيح أوضاع هذه العمالة طالما لم يخرج منها إلاّ الأعداد الأحادية من بين الملايين، وقد شكلت ظاهرة الهروب من الكفيل الوطني سواء العمالة المنزلية أو غيرها، صورة خطيرة على تسيب هذه العمالة وتمتعها بحصانة غريبة عن الملاحقة، وحتى ما قيل عن تدني هذه النسب فإن مؤجري هذه العمالة من العاملات في المنازل بلغ ما بين أربعة آلاف إلى سبعة آلاف ريال في شهر رمضان المبارك الحالي وبهواتف نقالة ليس عليها مراقبة يتم التأجير متحدية خطوات وزارة العمل وغيرها من الأجهزة الأخرى..

والمصيبة الأكبر أن العنوسة لدينا أصبحت ظاهرة علنية مما أفرز زيجات جديدة من المقيمين واكتساب جنسيتنا والرقم حتى الآن مجهول ولكنه بداية لمشكلة قد تصبح مستعصية الحل، وقد يلحق هذه الميزة تكرار جلب الأقارب والأصدقاء، وبعد عدة سنوات سنجد أنفسنا في محيط اكتسب كل المميزات للمواطن..

الدوائر الحكومية الأخرى التي انشغلت بقضايا العمالة وتجاوزاتها سواء في الدوائر الأمنية، أو المحاكم وغيرها، إهدار للوقت وضياع لإجراءات نحتاجها في غير متابعة هذه المسائل التي استوردناها وعجزنا عن فك طلاسمها، والأكثر تعقيداً الحدود الطويلة المفتوحة، والتي أصبحت ممراً للمتسللين من بلد الجوار، أو الأفارقة، وكذلك من يبقى من المتخلفين من الحج والعمرة، وهي مسائل لا تجد الحلول غير التقليدية في مجاملات الشركات أو الغرف التجارية التي تمثل قطاع رجال الأعمال المعرقل الأساسي لحل إشكال البطالة المحلية.

*نقلا عن "الرياض السعودية.