قال لي: غازي القصيبي

..والجملة في العنوان بعاليه هي عنوان كتاب الصديق العزيز، تركي الدخيل، وهو ينثر فيه بعض إبداعات حواراته أو لقاءاته الخاصة مع هذا الرمز الوطني الأسطوري: كم هي آثار غازي القصيبي في كل ما حولك كسعودي وفي كثير من تفاصيل حياتك. واليوم، تمر ذكرى جديدة من يوم رحيله، ومن الصدفة أنني أقرأ هذا المساء كتاب الدخيل، بعد أن فرغت البارحة للتو من إعادة قراءة آخر كتب القصيبي (الزهايمر): جرعة هائلة من الكآبة والحزن، كلما اشتقت إليها فتحت ثنايا هذا الكتاب.

شخصياً، عرفت بعض مراحل غازي القصيبي عبر علاقتي القصيرة والحميمة معه في منعطف جوهري من مشاعري الشخصية عن آلام الكتابة. أيضاً عرفت عن قرب رحيله من صديقنا الآخر المشترك الدكتور علي بن طلال الجهني، في مكالمة موغلة في الأحزان بين صديقين، عن أخ يرفع المنديل الأبيض، وعن طريقه أيضاً تمكنت من الوصول هاتفياً بأبي سهيل في مرقده الأميركي وما زلت أذكره يودعني في مكالمة قصيرة وهو يقول: أنت عاطفي لا تحفظ الأسرار. لم يكن مرضه سراً، ويومها كان مجرد غيابه لأسبوع يثير ألف عاصفة من الأسئلة. هاتفت غازي القصيبي يوم عاد لنقاهة طارئة في البحرين، ويومها سرد لي كيف أقرأ آخر مواعيده في كتابه المكتئب (الزهايمر). وبلسانه أعطاني وصفة خاصة عندما أقرأ الكتاب الذي لم يلد يومها بعد. كيف استبدل العنوان وكيف أبدل المفردة نفسها التي كتبها عشرات المرات بل مئاتها عندما أمر عليها في ثنايا هذا الوصف الهائل لقصة فرد مع المرض. وفي مرة تالية مع بعض أصدقائه (الخلص) في مدينة الرياض، عرفت أيضاً أنه أعطى للبعض الخاص وصفته لقراءة الكتاب. وكل هؤلاء الذين اتبعوا وصفة غازي القصيبي شعروا بالرسالة من أول بضع صفحات وكلهم عرفوا (عن صديق) كيف تكون مرارة الرحيل القادم. كلهم قرؤوا وقع الحقيقة الصادمة في قلب رجل مازال يتشبث بالحب وخيوط الحياة ولكنه مدرك لعنكبوتية خيط الأمل. كلنا عرفنا لماذا استأمننا غازي القصيبي على (شيفرة) فك رموز هذا الكتاب؟ لأنه لا يريد هدم الأمل في عيون آلاف من أهل (المعاناة) إذا ما قرؤوا هذا الكتاب بنفس الوصفة.

*نقلا عن "الوطن" السعودية.