أنا خط أحمر .. !!

كل شيء أحمر في أحمر.. تعبت عيناي من الخطوط الحمر: تنظيم الإخوان المسلمين خط أحمر والعسكر خط أحمر والعريفي خط أحمر وأحلام خط أحمر وخالد وصالح وساره وسعاد وبائع الفلافل كلهم خط أحمر. ولم يبق إلا أنا ونفر من على شاكلتي خطهم أخضر ومستباح ومهان وأقل ما يقال فيه إنه خط (المرمرة) والمرمطة.

ولذلك قررت، بإرادة مهتزة وعقل ناقص، أن أتضامن مع الجوقة وأن أنضم إلى بائع الفلافل وأعلن أنني خط أحمر. من يرشني بالماء أرسله إلى عصام العريان ليرشه بالدم نيابة عني، فأنا (جبان) لا أحتمل رؤية دم قطة يسيل على الإسفلت. كما أن الأحمر هذه الأيام، خطا أو دما، أصبح له في عالمنا العربي اختصاصيون يجيدون لغته ويحملون أسلحته وليست لدي رغبة في أن أقفز على هذا الاختصاص الجديد، الذي يسحق جمجمة الحوار ويهشم عظام التفاهم بين أبناء الوطن والمحيط الجغرافي الواحد.

هناك سباق بين طلبة الربيع، المفترى عليه، إلى حصة الرسم باللون الأحمر فقط، ولا حضور أو عزاء لباقي الألوان التي تبدو فرحة ومستبشرة ومرنة. مثل هذه الألوان، غير الأحمر، تسعى إلى التغريب وتفكيك أواصر الأمة واللعب بالمرأة وتهديم الثوابت وأكل اللحوم المسمومة. وبالتالي من يستخدمها مطرود من مدرسة الإقصاء والإلغاء والقتل على الهوية الدينية أو المذهبية.

وإن نسينا، نحن طلبة الربيع، فلن ننسى قولة القذافي الخالدة: من أنتم؟ كان، والميت لا تجوز عليه إلا الرحمة، يقصد أن يقول: أنتم تتجاوزون الخطوط الحمر للديكتاتوريات لتصنعوا الخطوط الحمر للدهماء. والدهماء صماء عمياء سوداء مظلمة، وهي تعرك الأمة عرك الأديم حتى لا يكاد ينجو منها خط أحمر أو أخضر.

نقلا عن صحيفة "اليوم"