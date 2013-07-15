إجازة يومين أسبوعياً لموظفي القطاع الخاص في السعودية

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، أنه "من المتوقع منح إجازة يومين أسبوعيا لموظفي القطاع الخاص ابتداء من شهر شوال المقبل".

وأشار المصدر لـ"عكاظ"، إلى أن "ساعات العمل الأسبوعية لن تتجاوز 40 ساعة، بواقع 8 ساعات يوميا"، نافيا كل ما تردد عن، زيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات يوميا بواقع 45 ساعة في الأسبوع.

أما بالنسبة لما يخص تحديد أيام الإجازة الأسبوعية، أوضح المصدر، أن "أمر الإجازة متروك لصاحب العمل، فهو الأعلم باحتياجاته"، وأضاف، "النظام لا يجبره على أن تكون مثل إجازة القطاع الحكومي يومي الجمعة والسبت".

وأشار، إلى أن "الوزارة تحفظ حقوق الموظف في حالة رغبة صاحب العمل في أن يباشر بعض الموظفين عملهم في أحد أيام الإجازة لحاجة العمل، شريطة موافقة الموظف، ويعطى مقابل ذلك أجرا إضافيا وفقا للأنظمة الصريحة بهذا الشأن."

وزارة العمل كانت قد قامت بخطوات تشجيعية لجذب الشباب للانضمام إلى القطاع الخاص، أبرزها كان تحديد حد أدنى للأجور بواقع 3 آلاف ريال، والسعي إلى تخفيض ساعات العمل، وتوفير إجازة يومين، ومطالبة الشركات بعمل هيكلة وظيفية لحفظ حقوق العاملين بها.