توقعات بحدوث أزمة "روبيان" بسبب مواعيد الصيد الجديدة

حذر كبار الصيادين في المنطقة الشرقية من نشوب أزمة روبيان في المنطقة، بسبب سوء مواعيد الصيد التي حددتها وزارة الزراعة أمس، مؤكدين أن تلك المواعيد التي تتزامن مع أواخر رمضان وفترة العيد لا تتناسب مع أوضاع السوق والصيادين، وستكون سببا في سيطرة المحلات والمطاعم على الربيان ورفع أسعاره دون مبرر مع إلحاق ضرر بالغ بالصيادين.

وكانت وزارة الزراعة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية أعلنت ظهر أمس أن موسم صيد الروبيان لعام 1434/1435هـ سيكون في الخليج العربي من 1/8/2013 وحتى 31/1/2014 .. وفي البحر الأحمر من 1/9/2013 وحتى 31/3/2014.. وشددت الوزارة الزراعة على الصيادين بالالتزام بالمواعيد واستخدام وسائل الصيد النظامية التي تسهم في تنمية هذا المخزون واستدامته.

وأثارت المواعيد التي تتوافق بدايتها في المنطقة الشرقية مع أواخر رمضان غضب الصيادين الذين اعتبروها غير مناسبة لهم، ومن الأفضل تأجيلها عشرة أيام على الأقل وطالبوا الوزارة قبل عدة أسابيع بالتعديل ولكن الوزارة رفضت طلبهم.

وشدد كبار الصيادين على أن هذا التاريخ غير مناسب لهم ولا للمستهلكين، لأنه يأتي في أواخر رمضان وقبيل عيد الفطر المبارك.

وقال الصياد حمد العيسوي لـ"العربية.نت" :"صيد الروبيان آخر رمضان لا يخدم الصياد ولا المستهلك لأنه سيكون في إجازة رسمية للدولة، كما أن الصياد مثل أي مواطن آخر يريد قضاء العيد مع عائلته وليس في عرض البحر".

وحذر الصيادون من أن هذه المواعيد وطرح الصيد في وقت الإجازة سيعطي الفرصة للمطاعم والمحلات الخاصة، ولن يكون هناك منافس في الشراء مما سيهوي بأسعار الروبيان ويتسبب في الضرر للصيادين كما أن المحلات الخاصة ستحتكر الروبيان وترفع أسعاره على المستهلك التي سيكون المتضرر الثاني في الأمر.

وحذر العيسوي من أنهم سيضطرون لقطع مسافات أكبر للصيد كون صيادي البحرين سيبدؤون قبلهم بعشرة أيام مما سيستنزف المناطق القريبة ويفرغها من الروبيان الجيد.

ومن جانبه يكشف الصياد مرجان سعيد أن رحلة الصيد الأولى تستغرق قرابة الأسبوع، مما يعني أن طرح الصيد سيكون في أيام العيد (تنطلق الرحلة حسب المواعيد الجديدة يوم 24 رمضان) وهنا المشكلة، ويضيف "سيكون الناس مشغولين والأسواق مغلقة ولن يحضر أحد للشراء وسنضطر للبيع بأقل الأسعار للشركات الخاصة والمحلات الكبيرة التي ستكون هي المتحكم في السوق في نهاية المطاف.."، ويطالب سعيد بتأجيل الموعد أو تقديمه على الأقل ليتوازى مع مواعيد الصيد في منطقة الخليج والتي حددت في العاشر من رمضان.