حقوق الإنسان .. أمك

يبدأ الإعلان التلفزيوني بشاب يعود للوطن، فيجري سريعا خارج المطار، قبل أن يأخذ امرأة إلى المطعم دون أن تكشف الكاميرا ماهية هذه المرأة، فتجلس المرأة والشاب على الطاولة، قبل أن تكشف الكاميرا عن تلك المرأة التي يقبل الشاب يديها قائلا: «جبت لك هدية يا أمي»، ثم يختتم المشهد بحديث الرسول ــ صلى الله عليه وسلم: «أمك .. ثم أمك .. ثم أمك»، قبل أن تخبرنا القناة ــ إن لم أقل تحدث الصدمة ــ بأن هذا الإعلان برعاية هيئة حقوق الإنسان، لأنها تريد نشر ثقافة حقوق الإنسان.

قلت: تحدث الصدمة، لأن قارئ المواد الثلاثين «للإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، يعرف أن «حقوق الإنسان» تعمل بمجال لا دخل له بالأسرة الصغيرة «الأم ــ الأب ــ الابن ــ البنت»، وأن مادتها الأولى تعلن وبصريح العبارة «يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء» .

بمعنى هي ــ أي حقوق الإنسان ــ تتحدث عن حق تمتع الإنسان بكافة الحقوق والحريات، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد.

تتحدث أيضا عن حق كل إنسان بالمساواة أمام القانون، وأن تنظر قضيته أمام محاكم مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأيه تهمة جنائية توجه إليه، وأنها ضد «الاسترقاق والاستعباد والتعذيب».

بعبارة أوضح: لا دخل لحقوق الإنسان من قريب أو من بعيد بالأسرة الصغيرة، أو بمفهوم «يا بخت من وفق راسين بالحلال، أو البيت السعيد»، فمن أين جاءت جمعية حقوق الإنسان لدينا بهذه الفكرة، هذا على افتراض أن أعضاء الجمعية قرأوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟. وهل جمعيتنا أضافت مادة جديدة «31» لتنظيم العلاقة الأسرية بين الأم والأب والأبناء، من أجل البيت السعيد؟.

وإن كان الأمر كذلك، فمتى ستبدأ بنشر حقوق الآخر ــ الذي هو أنت أيضا ــ المختلف عنك/ عنه بالعرق واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسي، إن كانت حملة نشر ثقافة حقوق الإنسان بدأت «بأمك»؟.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"