زيارات ميدانية مفاجئة للمطاعم والمحلات في شهر رمضان

أسفرت الجولات التفتيشية التي قامت بها أمانة منطقة الرياض في شهر رمضان الجاري عن إغلاق 54 محلاً مخالفاً للأنظمة الصحية من مطاعم وبوفيهات ومحلات عطارة ومحلات بيع المواد الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن، كما تم استبعاد 185 عاملاً مخالفاً للاشتراطات الصحية.

وصادرت الفرق الميدانية أكثر من 1433 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر، إضافة إلى مصادرة 373 قطعة متنوعة من أوان ومعدات للطبخ غير صالحة للاستخدام.

وقامت الجهات المختصة خلال الأيام الخمسة الأولى من رمضان بأكثر من 387 زيارة ميدانية على عدد من المحلات التجارية متنوعة الأنشطة.

وشددت الأمانة رقابتها خلال شهر رمضان على الأسواق التجارية والمواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والمخابز والمستودعات الغذائية، وعلى الباعة الجائلين المخالفين غير السعوديين في الشوارع والطرقات.

إغلاق 21 محلاً وإنذار 343 في الظهران

وفي المنطقة الشرقية قامت بلدية الظهران بإغلاق 21 محلاً وإنذار 343 محلا مع إتلاف أكثر من 6 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، تنوعت بين فواكه وخضار ولحوم ومواد معلبة وغيرها.

وفرضت البلدية خلال جولاتها غرامات مالية وتوجيه إنذارات للمخالفين، حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وكشف رئيس بلدية الظهران المهندس صالح محمد القرني، أنهم نفذوا خلال الثلاثة الأشهر الماضية 545 جولة تفتيشية على المحلات والعمالة للتأكد من سريان شهاداتهم الصحية ونظافتهم الشخصية ومدى التزامهم بالزي الرسمي ولبس القفازات وغطاء الرأس والالتزام بالاشتراطات.

وأضاف "أن حصيلة الحملة كانت إغلاق 21 محلا وإنذار 343 محلا، فيما بلغت قيمة المخالفات المستحقة 234300 ريال". وتابع في البيان "بلغ عدد المخالفات التي تم رصدها 715 مخالفة، فيما تم إتلاف 6011 كلغ من المواد الغذائية"، وشدد القرني على أن عمليات التفتيش والحملات المفاجئة على المحلات والمطاعم والبوفيهات مستمرة بصفة يومية لوقف أي مخالفة قد تضر بالمواطنين.

