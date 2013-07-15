عبدالمحسن التويجري نائباً لوزير الحرس الوطني السعودي

صدر اليوم الأحد أمرٌ ملكي سعودي بتعيين معالي الأستاذ عبدالمحسن التويجري نائباً لوزير الحرس الوطني.

وجاء في نصّ الأمر أنه "بعد الاطلاع على المادة 58 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم أ / 149 بتاريخ 28/6/1434هـ ، ورقم أ/168 بتاريخ 17/7/1434هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 14 بتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الحرس الوطني..

يُعين معالي الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائباً لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير".