وزارة التجارة تصادر نظارات وشنطاً مقلدة لماركات عالمية

صادرت وزارة التجارة والصناعة عددا كبيرا من الشنط والنظارات المقلدة من أسواق جدة، حيث اتضح أن الباعة يعرضونها على أنها أصلية من ماركات تجارية عالمية، مما يعد غشاً وإيهاماً للمستهلك بجودة المعروض.

وتمت المصادرة بعد جولات رقابية مكثفة أجرتها فرق الرقابة مؤخراً على عدد من المحال التجارية التي تعرض مثل تلك المنتجات، إضافة إلى استقبال بلاغات المستهلكين حيال تلك المعروضات المقلدة.

وتجاوز عدد الكميات المضبوطة من الشنط والنظارات 1000 وحدة، حيث يجري حالياً التحقيق مع ملاك تلك المحال، وتتبع الموزعين الرئيسيين للمضبوطات.

كما رصدت الفرق عدم وجود بطاقات سعر لعدد من المنتجات المعروضة في المحال، وعملت على إيقاع العقوبات النظامية بحق المحال المخالفة.

وستعمل وزارة التجارة على إتلاف الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتلاعبين، حيث تهدف من ذلك إلى حماية المستهلكين من المنتجات الرديئة والمغشوشة التي قد يتضررون منها.

وكان عدد من المستهلكين قد قدموا بلاغات ضد محال تجارية في جدة تمارس الغش في البيع عن طريق عرض منتجات مقلدة لماركات عالمية، وبأسعار مرتفعة.

وتؤكد الوزارة على مواصلة الجولات الرقابية، على المصانع والمستودعات الغذائية، والأسواق، والمحال التجارية، وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين.