74 قضية إثبات نسب والرياض تتصدر القائمة

أوضح إحصاء حديث صادر عن وزارة العدل، تصدر منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية في عدد القضايا المرفوعة لإثبات النسب باستخدام الحمض النووي "DNA"، حيث نظرت الوزارة نحو 74 قضية في هذا الخصوص خلال الأعوام الخمسة الماضية.

المحامي ياسين خياط قال لـ"الحياة"، إن "معظم هذه القضايا تأتي من الأزواج، لأنهم هم من يشكون في نسب الأبناء، وأتت غالبية نسب القضايا المذكورة في العاصمة السعودية الرياض، إذ رفعت فيها 21 قضية العام الماضي، و19 قضية العام الحالي".

وأضاف خياط، أن "منطقة مكة المكرمة سجلت رقماً شبه مرتفع بعدد 14 قضية، كما رُفعت في المنطقة الشرقية 10 قضايا نسب، استخدم فيها الكشف عبر الحمض النووي خلال عامين متتاليين، وخمس قضايا في الفترة ذاتها في منطقة القصيم، فيما سجلت مناطق مثل جازان وعسير والمدينة المنورة أرقاماً مخفضة ما بين حالة أو حالتين، لتبلغ جملة القضايا المرفوعة في مختلف أنحاء السعودية 74 قضية.

ولفت خياط إلى أنه "يفترض على القاضي ألا يلجأ إلى الإثبات بالحمض النووي في مثل هذه القضايا، إلا إذا كان فيه تقريب في شكل قوي من صحة الادعاء أو نفيه، وقد يحتاج الطرفان (المدعي والمدعى عليها) إلى سرعة الإجراء، لأن العلم وصل إلى مرحلة متقدمة سهل الكثير من الإجراءات، وساعد في حفظ حقوق الأطراف، خصوصاً في القضايا الكبيرة".