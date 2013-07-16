إطلاق المرحلة الأولى من الإنارة بالطاقة الشمسية بنجران

أطلقت أمانة منطقة نجران المرحلة الأولى من الإنارة بالطاقة الشمسية، وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق، أن "مشروع الإنارة يهدف إلى رفع جودة أعمال الإنارة وتقليل الزمن اللازم للصيانة، وعدد العمالة اللازمة لعملية الصيانة والتوفير في المواد والتوصيلات الكهربائية وترشيد الطاقة الكهربائية، كما ينعكس بالفائدة على منطقة نجران ويدفع بتسريع وتيرة الخدمات ولا سيما في أراضي المخططات والمنح بشرق نجران وجميع الأحياء الجديدة التي تستوجب مضاعفة الجهود لمواكبة التطور".

وأوضح مدير عام إدارة التشغيل والصيانة المهندس مانع آل زليق، بحسب "المدينة"، أن "المرحلة الأولى بدأت بإطلاق 37 عمود إنارة بالطاقة الشمسية بدءا بمنتزه الملك فهد حيث تم اختيار مصابيح عالية الجودة تمنح حلولاً جزئية لأغلب المشكلات الأساسية التي أثبتت نجاحها من خلال التجربة".

وأشار آل زليق، أن "هذه التجربة ستكون حجر الأساس لإنارة عامة كاملة بالطاقة المتجددة في جميع المواقع بنجران، وبالأخص في الهجر والقرى البعيدة التي تكون تغطيتها بالإنارة التقليدية مستحيلة نظراً للظروف الجغرافية في أغلب الأماكن".