الحكومة السعودية تقر لائحة تنظيم العمالة المنزلية

أقرت الحكومة السعودية لائحة تنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية ومستخدميها تتضمن شروطاً، أبرزها "الحفاظ على أسرار" رب العمل وأسرته، واحترام الدين الإسلامي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير العمل، عادل فقيه، قوله إن اللائحة تفرض على العامل "الحفاظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل وألا يفشيها للغير".

وتلزم اللائحة العامل أو العاملة المنزلية "باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه أولاً، ثم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وخصوصية وثقافة المجتمع، وطاعة أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته بما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه".

وقال فقيه إن اللائحة "تؤكد تحقيق كل ما له علاقة بمصلحة المواطن وما يربطه من علاقات تعاقدية مع العمالة الوافدة". وأضاف أن اللائحة تتضمن عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين الطرفين، وتجيز "أحقية صاحب العمل بوضع العامل تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ليتحقق من الكفاءة المهنية وسلامة السلوك الشخصي".

وأكد الوزير أن اللائحة تلزم صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير المتفق عليه في العقد، أو بعمل يهدد صحته، أو يمس كرامته، أو بالعمل لدى الغير.

وتلزم اللائحة صاحب العمل كذلك بدفع "الأجر المتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير، وبيوم أسبوعي كإجازة، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقريرٍ طبي، وإجازة شهر مدفوعة الراتب بعد انقضاء سنتي عمل".