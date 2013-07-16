الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط من برج الفيصلية بالرياض

تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض من إنقاذ شخص سقط من الأدوار العليا لبرج الفيصلية وعلق في الدور العاشر للبرج، حيث قامت على الفور ثلاث فرق إنقاذ بالنزول إلى الشخص، باستخدام الحبال، وإنقاذه ونقله للمستشفى للعلاج وهو بصحة جيدة.

من جانبه قال النقيب محمد الحمادي، المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالرياض: "ورد بلاغ للعمليات عن سقوط شخص من الأدوار العليا لبرج الفيصلية وتعلقه بطرف في الدور العاشر، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني مكونة من ثلاث فرق إنقاذ وإسعاف وفرقة إخلاء، وتم التعامل مع مثل هذه الحادثة وفق مايتطلبه الموقف.

حيث نزلت فرق الإنقاذ بالحبال وتم تأمين الشخص وإنقاذه قبل أن يشارف على الهلاك"، وأضاف الحمادي "تم إنقاذه وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج من إصابة في قدمه بسبب السقوط".