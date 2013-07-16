حملة سعودية توزع 10 آلاف وجبة إفطار يومياً للاجئي سوريا

أطلقت الحملة الوطنية السعودية عبر مكتبها في جمهورية تركيا، مشروع إفطار الصائم لشهر رمضان، للاجئين السوريين في تركيا وعلى الشريط الحدودي، والنازحين في الداخل السوري.

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة، بحسب "الحياة" أنه "تم منذ اليوم الأول من رمضان المبارك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار يوميا"، مشيراً إلى أن "التوزيع سيستمر طوال الشهر، ليشمل عدداً من المناطق التركية، إضافة إلى إرسال الوجبات عبر الحدود للنازحين في الداخل".

وأضاف أن "هذه المشاريع والأعمال التي تقوم بها الحملة سواء في الداخل السوري أو في الدول المجاورة لها، وتلبي حاجات الأشقاء السوريين المتضررين، هي إحدى اللفتات الأخوية من الشعب السعودي تجاه أشقائه من الشعب السوري الذين أنهكتهم الحرب".

الجدير بالذكر أن مكتب الحملة في تركيا اعتمد توريد سلال رمضانية بعدد 65 ألف سلة غذائية، والعدد ذاته لسلال صحية، وما يزال العمل جارياً على توزيعها، إذ تم توزيع 60 ألف سلة رمضانية وصحية من أصل 130 ألف استهدفت 20 ألف أسرة سورية حتى يوم أمس.