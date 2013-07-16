قباء.. أول مسجد بُني في الإسلام أصبح يستوعب 20 ألف مصلّ

يُعد مسجد قباء الواقع في جنوب المدينة المنورة المسجد الأول الذي بني في تاريخ الإسلام، وتشير المراجع التاريخية إلى أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) بناه في السنة الأولى من الهجرة، وهو يبعد عن المسجد النبوي الشريف نحو 4 كيلومترات.

ويقع مسجد قباء في الجنوب الغربي من المدينة المنورة، ولا يبعُد سوى أربعة كيلو مترات عن الحرم النبوي الشريف, ومرّ هذا المسجد بمراحل عدة في البناء والتوسعة كان آخرها في العهد السعودي قبل ربع قرن، بينما أضيف له فناء داخلي ظُلل بنظام ميكانيكي يُفتح ويُقفل كهربائياً، وبلغت تكاليفُ توسعته نحو 90 مليون ريال وأصبح يستوعبُ الآن قرابة 20 ألف مصلٍّ.

وفي أرجاء المسجد وزواياه يكاد لا يُسمع سوى همس دعاء المصلين وقراءة القرآن، وآخرين يطلقون العنان لأبصارهم متأملين في عمارة المسجد وقبابه المنقوشة، والمحراب الذي جاء بهندسةٍ وعمارةٍ إسلامية مميّزتَين .

ويظل الإرشاد التوجيهي قائماً ودليلاً للزائرين في مسجد قباء، فلا وجود لمعتقداتٍ خاطئة أمام شبابٍ يتولون مهمة الإرشاد والتوجيه من داخل مسجد قباء في المدينة المنورة.