اختبار القياس يستخدم الحاسب الآلي بديلاً عن الورق

خطوة جديدة لوزارة التعليم العالي تخص اختبارات القدرات والاختبارات التحصيلية التي يخضع لها الطلاب والطالبات قبل دخولهم الجامعات، حيث كشف المركز الوطني للقياس والتقويم، بحسب "الوطن"، أنه في طريقه للانتقال بشكل كامل من الاختبارات الورقية إلى الاختبارات المحوسبة، والتي تتم عن طريق "الحاسب الآلي"، ولم يحدد المركز المدة الزمنية بشكل دقيق بعد.

وأوضح التقرير أن المركز بدأ تأسيس نموذج لمركز دائم لتقديم الاختبارات على الحاسب الآلي، مبيناً أن الفكرة نجحت، وهي تعتمد على تقديم الاختبارات على الحاسب الآلي من خلال مراكز دائمة تعمل يومياً، وتقدم من خلالها اختبارات المركز المختلفة وكذلك أي اختبارات عالمية، تزامناً مع تقديم المراكز لتلك الاختبارات خارج المملكة من خلال مراكز اختبارات وصفتها بـ"الصديقة"، تحقق أعلى معايير الأمان والرقابة.

وكشف مركز "قياس" أنه بصدد إطلاق عدد من الخدمات المجانية الجديدة على شبكة الإنترنت تشتمل على تقوية الطالب والطالبة في الأساسيات التي يعتمد عليها اختبار القدرات، ومن ثم يتم تدريبهم على بعض الأمثلة وتشخيص جوانب الضعف لديهم.

وأشار التقرير إلى أن "قياس" سيخضع الطلبة لاختبارات مشابهة للاختبارات الحقيقية، ويتم تصحيحها ويعطى الطالب درجته المعيارية.

وأوضح المركز من خلال التقرير أنه ليس ضد تأهيل الطلاب علمياً، ورفع الوعي المهني للتعامل مع الاختبار، بل هو ضد المعاهد التي تدعي أنها تقدم ذلك وهي لا تستطيع.

وأكد المركز أنه يقوم بإصدار الدليل التدريبي للاختبار ونشره وجعله في متناول الجميع، كما يتم إرساله إلى المدارس سنوياً، ويحثها على الاستفادة منه وتدريب الطلاب على النماذج الموجودة به، وتشغيل المحاضرات الموجودة بالقرص المدمج.

ويعتقد المركز أن التدريب والتأهيل للاختبارات حق للجميع وليس لسكان المدن الكبيرة، ومن يملكون القدرة المالية على ذلك، مبيناً أن مصداقية الاختبار تزداد إذا تعرض الجميع لنفس الفرص من التدريب.