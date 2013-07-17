مرور الرياض يقبض على 6 "مفحطين" في يوم واحد

أطاح مرور الرياض، أمس الثلاثاء، بـ6 مفحطين باستخدام القوة، وتبين أن اثنين من المفحطين كانا يستخدمان سيارات مسروقة، ليرتفع عدد من تم القبض عليهم خلال الحملة الأمنية إلى 12 سيارة، و27 شخصاً من المتجمهرين.

وقالت إدارة مرور الرياض في بيان لها، إن فرق البحث والتحري والدوريات الرسمية تمكنت من عمل كمين محكم جرى خلاله القبض على 6 مفحطين على سيارات حديثة منها المستأجر، والأخرى ملك خاص، واثنتان تبين بعد فحصهما أنها مسروقتان.

وبحسب بيان المرور بدأت العملية بعد أن رصدت فرق البحث والتحري عدة سيارات كان قائدوها يمارسون التفحيط في عدة مواقع، وتم تطويق المنطقة بشكل سريع بعد مشاهدة المفحطين والمتجمهرين، لذلك تفاجأوا وحاولوا الفرار، وجرت متابعة كل سيارة على حدة، ومن لم يمتثل لأوامر الإيقاف تم التعامل معه بشكل حازم، باستخدام القوة الجبرية، وذلك بصدمه في الوقت المناسب بناء على توجيهات وتعليمات وزارة الداخلية وإمارة المنطقة.

كما تم إيقاف سيارة أخرى شرق الرياض كان قائدها يمارس التفحيط رافضاً التوقف، وكان قد نزع لوحات السيارة، فتم إيقافه بالقوة بعد صدمه والقبض عليه، كما تمت متابعة قائد "هايلكس" كان يمارس التفحيط هو الآخر مع مرافقه.

وتم تسليم الأشخاص المقبوض عليهم، وهم 27 شخصاً، لمرور الناصريه تمهيداً لاستكمال التحقيقات وإصدار العقوبات الرادعة من قبل هيئة الفصل بالمخالفات المرورية، كما تم حجز السيارات لتشملها العقوبة.

وكانت عقوبات التفحيط تم تغليظها وأصبحت تصل إلى الإيقاف لمدة عام كامل على حسب وضع سجل الشخص، وحُكم هذا الأسبوع على اثنين من المفحطين أصحاب السوابق في ذلك، كل واحد منهما أربعة أشهر.