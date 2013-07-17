مفحط يفبرك صورة لاصطدام واحتراق 10 سيارات لمرور الرياض

انتشرت صورة، صباح الاثنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سيارات عائدة للشرطة السعودية وهي مصدومة وبعضها محترق، وكانت الرسالة التي جاءت مع الصورة تتحدث عن مفحط شهير في مدينة الرياض يدعى أبو سبعة تم القبض عليه بعد مطاردة مثيرة.

واتضح أن هذه المطاردة التي أسفرت عن عطب وتعطل واصطدام واحتراق عشر سيارات تابعة للشرطة كانت مطاردة وهمية لم تحدث أصلاً، بل جرى تناقلها على نحو سريع بين مرتادي برامج التواصل الاجتماعي حتى أصبحت الصورة نفسها أكثر الصور تداولاً في السعودية.

وصرح مدير مرور الرياض، العقيد علي الدبيخي لـ"العربية.نت": "كل القصة كذب، لم تحدث مطاردة أصلاً، ومن قام بترويج هذه الصورة نعرفه، وتم توجيه وحدة البحث والتحري للقبض عليه".

وأضاف الدبيخي: "هذا شاب تم سجنه لمدة ثلاثة أشهر في قضية تفحيط، وجرى إطلاق سراحه مؤخراً، لكنه اليوم قام بفبركة هذه الصورة ونسج قصة من خياله".

وكانت إدارة مرور الرياض قد تفاجأت باتصالات إعلاميين يستفسرون عن صحة القصة والقبض على أبو سبعة بعد مطاردة صباحية، وهو ما دفع مدير مرور الرياض إلى نفي القصة والبحث عن مروجها قبل اكتشاف أنه صاحب سابقة في قضية تفحيط داخل مدينة الرياض.

ولم يتضح بعد ماذا ينتظر المفحط مفبرك القصة من إجراءات قانونية، لكن القصة نفسها تعد الأولى من حيث انتشارها بهذه الصورة ووصولها إلى حد توجيه أمر بالقبض على مروج القصة والصورة المفبركة.