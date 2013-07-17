مواطن في العقد الثالث حاول الانتحار من فوق لوحة إعلانية

حاول مواطن في العقد الثالث من العمر، أطلق على نفسه اسم "نمر"، أمس، الانتحار من خلال صعوده على إحدى اللوحات الإعلانية على ارتفاع حوالي 15 متراً، بالشارع العام في مدينة الباحة، مهدداً بالانتحار.

وأوضح مساعد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، المقدم بندر عبدالرحمن الغامدي، بحسب "عكاظ"، أنه "فور تلقي الدوريات الأمنية والدفاع المدني والهلال الأحمر الخبر انتقلت إلى موقع الحادث"، مبيناً أن "الشاب حاول أكثر من مرة أن يرمي نفسه من فوق اللوحة".

وقام أفراد الدفاع المدني بالاستعانة بالوسادة الهوائية ووضعتها تحت اللوحة، وأكد الغامدي أن المحاولة بقيت مع الشخص لأكثر من نصف ساعة حتى بعد صلاة المغرب.

وأشار الغامدي إلى أن "مدير شرطة منطقة الباحة، العميد مسفر سفير الخثعمي، ومدير الدفاع المدني المكلف العقيد محمد صالح العمري، ومدير الدوريات الأمنية بالباحة العقيد محمد سعد السهيمي، تابعوا عملية إنقاذ الشاب دون أن يحدث له أي أذى أو إصابات، وقد تم تسليمه لشرطة الباحة لاستكمال إجراءات التحقيق"، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشاب يعاني من مرض نفسي.