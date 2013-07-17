نمر طليق يسبب حالة استنفار في شوارع المدينة المنورة

تمكن نمر من الهروب من داخل فيلا لأسرة تقوم بتربيته، حيث استنفر النمر الطليق في شوارع حي البركة، جهود الدوريات الأمنية في المدينة المنورة أمس، ما تسبب في إثارة الرعب لدى المارة وعابري الطريق.

وحسب ما ذكرت "عكاظ" فإن "غرفة العمليات تلقت بلاغاً من المواطنين مفاده وجود نمر هارب يتجول داخل طرقات حي البركة بمفرده".

وقامت الدوريات الأمنية بالوصول إلى الموقع وتتبع النمر، حتى تمت محاصرته داخل إحدى الأراضي البيضاء، قبل أن يتمكن من الوصول إلى شارع سلطانة الذي يكتظ بالمتسوقين الذين يتواجدون هناك للشراء من المجمعات والمحلات التجارية.

وأوضح مدير الدوريات الأمنية بالمدينة المنورة، العقيد يوسف مسعود الأحمدي، أن "رجال الدوريات تمكنوا من محاصرة النمر الهارب والقبض عليه".

وأضاف "باشرت الدوريات الأمنية الحادثة، وعند الوصول إلى الموقع تم إغلاق الطرق، وقام رجال الدوريات بمتابعة النمر ورصد تحركاته حتى تمكنوا من محاصرته داخل الحي وضبطه بعد أن شلت حركته".

وأشار الأحمدي إلى أنه "تم استدعاء مالك النمر، وأخذ تعهد عليه بعدم الإهمال في رعايته، وقبل مغادرته سلم له النمر".