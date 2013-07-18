انتهاء تهيئة جميع المسالخ في مكة المكرمة

واصلت الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة أعمالها خلال شهر رمضان المبارك، حيث كانت الأمانة قد أنهت تهيئة جميع المسالخ الموجودة بنطاق العاصمة المقدسة والوقوف على جاهزيتها وتطبيق كافة النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم والتأكد من سلامة المذبوحات ومدى تطبيق كافة الضوابط الفنية والاشتراطات الصحية.

وأوضح الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي، مدير إدارة المسالخ، أن "مسالخ العاصمة المقدسة في جاهزية تامة خلال هذا الشهر الفضيل للإيفاء بحاجة الاهالي والزوار، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمسلخي الكعكية والمعيصم النموذجيين حوالي 5000 رأس من الأغنام في الساعة و700 رأس من الجمال والأبقار، كما جهزت الأمانة في تلك المسالخ 18 طبيباً بيطرياً وحوالي 90 جزاراً و40 عامل نظافة، بالإضافة إلى عدد من سيارات نقل اللحوم والقلابات والشيولات الخاصة بنقل النفايات".

وأشار الحتيرشي إلى أن إدارته قد تقوم بتنفيذ عدد من الجولات التفتيشية الميدانية على محلات الجزارة والملاحم بشكل مستمر للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبه أفاد الدكتور محمد هاشم الفوتاوي، مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، بأن أعداد المذبوحات بمسالخ الأمانة تشير إلى تحسّن الأداء وارتفاع الطاقة الاستيعابية في المسالخ، وذلك بفضل الله ثم بفضل الجهود التي تبذلها الأمانة في سبيل تطوير هذه المسالخ، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تحظى بمتابعة واهتمام من قبل وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط.