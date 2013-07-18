توزيع 15 ألف عبوة زمزم بساحات المسجد الحرام

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، حملة "عبوة لكل معتمر"، وهي عبارة عن عبوات معبأة بمياه زمزم سعة 330 مل إهداء من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توزع في ساحات المسجد الحرام لغرض الإفطار.

وصرّح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، المهندس ماهر بن منسي الزهراني، "بأنه وحسب توجيهات الرئيس العام بتوفير ما يقارب 15 ألف عبوة يومياً توزع على قاصدي المسجد الحرام قبل الإفطار على السفر الخيرية في الساحات الخارجية للمسجد الحرام وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة وبالتعاون في التوزيع مع مشروع تعظيم البلد الحرام "برنامج شباب مكة في خدمتك".

ويأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوفير سبل الراحة لزوار وقاصدي بيت الله الحرام.