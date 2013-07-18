وزارة العمل: يحق للإثيوبيين داخل السعودية نقل كفالتهم

أوضحت وزارة العمل السعودية أن القرار الصادر بخصوص إيقاف الاستقدام من إثيوبيا يقتصر فقط على التأشيرات الجديدة، وبناءً عليه يحق للعمالة الإثيوبية داخل السعودية نقل كفالتها.

وبيّنت الوزارة أن الإثيوبيين المقيمين في البلاد يمكنهم مواصلة تصحيح أوضاعهم كما هو معمول به سابقاً.

ومن جهتها، نفت المديرية العامة للجوازات أن تكون هناك توجيهات صدرت لها بعدم التجديد لأي جنسية، ولا يوجد أي استثناء لأي جنسية بعد التصحيح أو التجديد وتمديد المهلة، أو أن يكون هناك ترحيل نهائي لأي جنسية.

وبيّن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، سعد البداح، لقناة "العربية" أنه "لا يوجد أي تأثير على أحد من القرار الصادر بوقف الاستقدام، وذلك لصدوره بناءً على حوادث حصلت ونداءات من المواطنين، وإعادة دراسة الحالات الحاصلة".

وقال البداح: "منذ سنة تقريباً أصبح الاستقدام من إثيوبيا يتم دون أي تنظيم من قبل المكاتب الإثيوبية التي تقوم بجلب الخادمات من القرى إلى السعودية، ويتم استخدامهن عن طريق سماسرة، دون معرفة للبيئة أو الديانة التي قدمت منها هذه الخادمة". وأضاف: "القرار صائب، والمملكة على استعداد في حال استمرت هذه العمالة على هذا الحال بأن توقف الاستقدام نهائياً".

وأفاد البداح بأن وزارة العمل تقوم بمفاوضات لدول كثيرة، والآن الفلبين أصبحت مفتوحة للاستقدام، وهناك سيريلانكا أيضاً، وكذلك الهند التي سيتم فتح الاستقدام منها بعد العيد، وهذا يوضح أنه لا يوجد أي ضرر في حال غياب إثيوبيا، خصوصاً بعد الشكاوى المقدمة وكثرة الجرائم من هذه الجالية.