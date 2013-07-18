يحيى البشري: المجتمع السعودي يحتضن مصممي الأزياء

أكد مصمم الأزياء السعودي العالمي، يحيى البشري لـ"العربية.نت"، أن المجتمع السعودي ليس طارداً لمصممي الأزياء، بل إنه يحتضنهم في هذه الفترة بشكل كبير، وهناك بوادر جيل متعلم وموهوب سنراهم قريباً، وسيكونون طاردين لمدعي التصميم في هذا المجال.

وأضاف البشري: "الموضة في العالم كلها تتطور وتتغير، وكل مصمم يطرح ما يراه". وعن التطورات التي طالت الثوب السعودي في العقد الأخير قال البشري: "الثوب السعودي جزء من الموضة، وقد كان الثوب لسنوات طويلة جامداً دون تغييرات تطويرية إلى أن بدأت بتطويره عام ١٩٩٧، وقابلت حينها اعتراضات كثيرة إلى أن أصبح المجتمع يتقبل هذا التغير حالياً".

وقال البشري: "ما يقوم به بعض المصممين من إضافات مبالغ فيها، والأمر وصل لاستغلال الدين، مثل قيام مصممين سعوديين بوضع تصاميم خاصة برمضان، مثل "ثوب لصلاة التراويح" و"دقلة" وثوب للسهرة وثوب للنزهة، وآخر للمناسبات الوطنية وبأسعار مبالغ فيها. أيضاً ربط الثوب بالتدين اعتبره طريقه تجارية رخيصة يحتالون بها على الناس كسائر أنواع التجارة التي يضعون الدين مظلة لها".

وعن تجربته مع الثوب السعودي أوضح البشري أنه لم يتوقف منذ بدايته عن تطوير الثوب ويعمل مجموعتين سنوياً، كما يعمل على خط خاص للأطفال تحت اسم elements ويحظى بقبول شرائح المجتمع.

وأبدى البشري استغرابه من ظاهرة كثرة مصممي الأزياء الرجالية في السعودية، مبيناً أن على المصمم أن يكون متخصصاً ودارساً وملماً بخطوط الموضة وجديدها، وليس مقتصراً على تصميم الثياب فقط.

وعن الاتهامات الموجهة له كمصمم عالمي لم يطور الزي الشعبي للمرأة السعودية قال: "الزي الشعبي للمرأة يهتم به المتخصصون في عالم التراث، ولم تعد المرأة تلبسه إلا في بعض المناسبات التقليدية. أنا مصمم أقدم عروضي على منصات عالمية، وأستوحي في بعض أزيائي من التراث بنسبة لا تتجاوز 5% لكي يبقى خطي عالمياً".

وكان يحيى البشري قد صمم لشخصيات عالمية، من أبرزها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، وملك الأردن ومعظم أمراء الخليج، وكذلك ولي العهد البريطاني، ومعظم الفنانين السعوديين.

وصمم البشري لوالتن جونز والعديد من الرياضيين، وكذلك قام بتصميم أزياء الجنادرية لعشر سنوات.

أما النساء فأشهرهن الراحلة ليدي ديانا، والفنانة الفرنسية إيزابيل ديجاني، ومعظم أميرات الخليج والعديد من الفنانات.

يذكر أن البشري يعتبر حالياً من أبرز المصممين العرب الذين يحظون بشهرة عالمية، وهو من مواليد مدينة أبها في السعودية. كما عمل بالصحافة في بداياته قبل أن يتحول لدراسة الموضة في إيطاليا، ثم الأكاديمية الأميركية الفرنسية في باريس.

وقدم أول عرض أزياء له في القاهرة، وفي 1990 قدم عرضاً له في باريس، كما نجح في تصميم أكثر من 850 فستان زفاف في كل من السعودية ودول أخرى.

من آخر أعماله كان تصميمه "بُردة" شاعر سوق عكاظ للعام الثاني على التوالي، هذا بخلاف مجموعاته النسائية العالمية التي يطلقها بانتظام في العواصم العالمية والعربية.