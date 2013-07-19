قانون الأحوال الشخصية... هل يحتاج إلى كل هذا؟

لم يكد يمضي يوم على نشر صحيفة «الحياة» خبراً تحت عنوان «هيئة كبار العلماء تقر أخيراً قرار قانون الأحوال الشخصية» المتعلق بالقواعد القانونية المنظمة لعلاقة الأفراد في ما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنهما من حقوق وواجبات متبادلة، إلا ونفت وزارة العدل السعودية ما نشرته الصحيفة من كون هيئة كبار العلماء وافقت أخيراً على قرار في شأن صياغة قانون للأحوال الشخصية بعد موافقة عدد من أعضائها الجدد عليه، ونشرت الصحيفة ذلك النفي كحق للوزارة في التعقيب، مع تشديدها على تمسكها بدقة وموثوقية ما نشرته في ذلك الشأن.

تأتي مثل هذه الأخبار المتعلقة بقانون للأحوال الشخصية في وقت نجد فيه الكثير من أفراد المجتمع السعودي، وهم يتابعون بشغف أولاً بأول المستجدات من حولهم في مصر في ما يتعلق بصدور إعلان دستوري، وتعديلات دستورية، واستفتاء عليها من الشعب، بل ويتناقشون ويحللون تلك المستجدات ويتابعون تطوراتها ويكتبون حولها، ومن الطبيعي أن يشعر هؤلاء وهم في ذروة ذلك الجدل الدائر حول تلك القضايا الكبرى بحال من الإحباط واليأس كون مجرد الإقرار فقط لدينا بإيجاد قانون يمس ويتعلق بكل فرد مواطناً كان أو مقيماً، رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً، يكتنفه كل ذلك الغموض والتكتم والضبابية، وأن ذلك الجدل الطويل حول إقراره أو عدمه يدور في معزل ومنأى عن الجميع، وكأن الأمر لا يعنيهم.

ربما سمع وقرأ الكثيرون منا من قبل بسبق وانفراد صحافي عن «انتهاء هيئة الخبراء برئاسة مجلس الوزراء، من صياغة القواعد التنظيمية للهيئة العلمية لإصدار ثلاث مدونات للأحكام من ضمنها أحكام الأحوال الشخصية»، وآخر عن «تشكيل لجنة من ثلاث جهات حكومية هي هيئة الخبراء والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل على دراسة اقتراح تقنين الأحكام القضائية»، وما ذكرته على سبيل المثال لا الحصر، فالأخبار في ذلك عدة ومتنوعة من حين لآخر، ثم يفاجأ المواطن بخبر منذ أيام معدودة ينسف كل ما سبق ويؤكد أن قانون الأحوال الشخصية في السعودية لم يُصغ بعد، ولم يتم من الأساس البدء في صياغته حتى اليوم.

نفي الأنباء التي ذكرت أن القرار يدرس لدى مجلس الشورى، أو يدرس لدى هيئة الخبراء، وأكدت وزارة العدل أيضاً أن ليس ثمة قانون للأحوال الشخصية البتة تعرف عنه الوزارة، نافية صحة ما تم تداوله في بعض الصحف المحلية من أن هيئة كبار العلماء وافقت أخيراً على قرار في شأن صياغة قــــانون للأحوال الشخصية، ولا غرابة في ذلك كله، فتلك الأخبار والأنباء المنشورة في الصحف ما هي إلا مشهد بسيط من قصة وحكاية سعودية بلغ عمرها قرابة 40 عاماً.

لا يزال الجدل قائماً فيها من المؤسسة الدينية الرسمية (هيئة كبار العلماء) حول جواز تقنين الأحكام القضائية أو عدم جوازها؟ وإذا كان معظمنا يجهل أو لا يعلم ما الحقيقة؟ هل هناك فعلاً إقرار بالقانون أو عدم ذلك، المؤكد الذي يعرف حقيقته الكثيرون هو أن لدينا مشكلة تجاه الكثير من الأحكام القضائية الصادرة من عدد من القضاة تجاه كثير من قضايا الأحوال الشخصية، يلمسون منها وفي شكل واضح التباين الكبير في أحكامها، وأن ذلك التباين أو التناقض في تلك الأحكام يعود الى كونها تعتمد اعتماداً رئيساً على تفسير واجتهاد كل قاضٍ على حدةٍ في فهمه الشريعة الإسلامية، وليس على وجود قانون مدون مكتوب وواضح، فالقضاء يمنح وفي ظل غياب المرجعية القانونية الواضحة والدقيقة القضاة صلاحيات مطلقة في إصدار الأحكام والعقوبات وفقاً للاجتـــهادات الشخصية المستندة إلى مرجعية واسعة ومتعددة الأقوال والآراء والاخـــتلافات، فالنـــصوص والآراء الشـــرعية من دون تحديد واضح ودقيق لها كما هو معلوم تظل مفتـــوحة ومحـــتملة وجائزة لكثير من التفسيرات والتأويلات، فلا غرابة والحال هذه أن يختلف الحكم القضائي في القضية الواحدة من إجهاد قاضٍ إلى آخر وهو أمر يخل بمعايير إقامة العدل بين الناس.

إنشاء وإيجاد وثيقة سعودية لأحكام الأسرة والأحوال الشخصية بمواد محددة وبمصطلحات غير فضفاضة، في ظل هذا الوضع لم يعد خياراً نتشاور حول إمكان تطبيقه، أو تأجيله، أو إقراره أو عدم إقراره، أو حتى توفير البديل منه، ولكنه اليوم أصبح مطلباً تنظيمياً ضرورياً لتطبيق وتحقيق العدالة والمساواة، وكـــذلك مجرد إيجاد محاكم للأحوال الشخصية، لن يغني مطلقاً عن ضرورة وجود نظام للأحوال الشخصية، ما يعني أن وجود مدونة للأسرة هو أمر ومطــلب أســــاسي يجب أن يساهم ويشارك في صياغتها القانونيون والشرعيون والأكاديميون والحقوقيون المطّلعون على النصوص الدولية والمدونات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وغيره للاسترشاد بها، وضرورة الأخذ بمشاركة المرأة ورأيها في إعدادها.

نقلاً عن صحيفة "الحياة"