قرابة 1400 متطوع يقدمون خدمة الإسعاف للمعتمرين

خصصت الإدارة العامة للتطوع في هيئة الهلال الأحمر السعودي 1324 متطوعاً ومتطوعة لتقديم الخدمات الإسعافية للمعتمرين والزوار في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ".

وأوضح مدير عام الإدارة الدكتور أحمد بن عبدالله السلامة، أن المتطوعين مستمرون في تنفيذ الخطة الرمضانية للهلال الأحمر السعودي، مبينا أن أكثر من 900 متطوع ومتطوعة يعملون في الحرم المكي الشريف.

وأفاد السلامة، أن عملهم يبدأ من الثانية ظهرا حتى الساعة الواحدة صباحا بعد منتصف الليل وجميعهم موزعين على 20 موقعا داخل الحرم منها 10 مواقع مخصصة للمتطوعين و10 أخرى للمتطوعات تقدم من خلالها الخدمة الإسعافية والمساعدة للمعتمرين والمصلين متى ما دعت الحاجة.

وأضاف السلامة، أنه يشارك أكثر من 400 متطوع ومتطوعة في المسجد النبوي الشريف والساحات الخارجية للحرم، ويعملون من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً موزعين على 20 موقعا خصص منها 10 مواقع للمتطوعين متمركزين عند الأبواب الخارجية للحرم و10 مواقع للمتطوعات موزعة داخل مصليات النساء.