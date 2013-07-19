"هاكرز" يخترقون الموقع الرسمي لوزارة الإسكان السعودية

اخترق مجموعة من "الهاكرز"، الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان لساعات عدة، الخميس، وعمد المخترقون إلى نشر مقطع فيديو عن أزمة السكن في السعودية.

ووفقاً لصحيفة "الحياة"، عالجت الوزارة المشكلة بإزالة صفحة الاختراق، لكنه لم يتم إصلاح الموقع، إذ لم يمكن الدخول إليه، ولم يتم التعرف على مصدر الاختراق ومكانه.

يذكر أن عدداً من الجهات في السعودية تعرضت خلال الفترة الماضية لعدد من الاختراقات لمواقعها الإلكترونية من قبل مجهولين، لكن المسؤولين عن تلك المواقع تمكنوا من استعادتها من الاختراق من دون أن تلحقها أضرار تقنية.

وفي وقت سابق تعرض الموقع الرسمي لوزارة المياه والكهرباء السعودية لعملية اختراق، شنها "هاكر"، واستمر الاختراق لمدة ساعة قبل أن يتدارك العاملون بالموقع الموقف، وينجحوا في استعادته وتشغيله مرة أخرى.

كما تعرضت العديد من المواقع الحكومية السعودية إلى عمليات اختراق شملت كلاً من موقع وزارة الثقافة والإعلام ومركز الملك فهد الثقافي، ومواقع قناتي الإخبارية والرياضية السعودية.