قوة أمن المهمات تضبط 85 حزمة من القات في جدة

ضبطت قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة في شرطة منطقة مكة المكرمة، وافديْن من الجنسية اليمنية وبحوزتهما 85 حزمة من القات المخدر في حي الجامعة بجدة.

ووفقا لصحيفة "الشرق"، تتبعت المشتبه فيهما وحدة جمع المعلومات في قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة في شرطة منطقة مكة المكرمة، بعد ورود معلومات عن أشخاص من جنسية عربية يروجون مادة القات.

وعندما تم توثيق المعلومات داهمت فرقة الموقع في حي الجامعة بتوجيهات من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء علي الغامدي، وبمتابعة قائد قوة أمن المهمات المكلف، العقيد يوسف الزهراني، وبقيادة ضابط البحث الملازم أول، صافي الزهراني، فتم القبض على شخصين يمنيين بحوزتهما 85 حزمة قات، وسلم أمن المهمات ملف القضية إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وكانت قوات حرس الحدود قد قبضت على أكثر 22 ألف متسلل في مطلع العام الجاري، كانوا يهربون نبتة القات، كما وجد بحوزتهم أسلحة وذخيرة، وحبوب مخدرة وكذلك الحشيش المخدر.