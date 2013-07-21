الخدمات في المملكة... مكانك سر

سبق أن تحدثت عن هذا الموضوع، ولكن لا مانع من العودة إليه مرة أخرى. في المملكة العربية السعودية يكثر النقد حول الخدمات العامة ويصل أحياناً إلى حد الملل، من أسباب ذلك أننا ننتقد من دون أن يتفاعل معنا أحد من الجهات الحكومية المقدمة للخدمات، وسبب عدم تفاعلهم ليس عناداً بل جهل وضعف وقلة حيلة، لا أتصور أن هناك وزيراً أو أي مسؤول لا يتمنى أن تكون وزارته هي الأفضل، لكن وكما يبدو فإنه عاجز عن التطوير ولا يعرف ماذا يفعل ومع الوقت يتقبل هذه الحال ويتبلد. طبعاً أسباب هذا العجز ليس ضعف الإمكانات المادية، ولا عدم وجود الرغبة لدى أولياء الأمر، بل هو ضعف القدرات البشرية القائمة على هذه الأجهزة. هي هكذا بكل بساطة.

هل تريدون الدليل على ذلك؟ بسيطة جداً، سأتناول المشهد المضاد حتى يتبين لنا الأمر. دونكم «أرامكو» و«الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، عندما تتجول في ينبع الصناعية أو الجبيل الصناعية فأنت حتماً تشعر أنك خارج المملكة، عندما تقود سيارتك داخل مجمعات أرامكو فستشعر أنك في تكساس. نظام صارم، طرق خالية من الحفر، أرصفة معتبرة، ممرات للمشاة، نظافة الرصيف. حتى البُنى التحتية هناك تم وضعها في ممر واحد تحت الأرض، كما أشار أحد المسؤولين هناك في مقابلة أجراها معه أحمد الشقيري في برنامجه المتألق «خواطر».

لذلك فالموضوع هو خبرات وقدرات بشرية وتخطيط لا أكثر، والسؤال إذاً هل نستعين بخبرات الهيئة الملكية وأرامكو، أم نستقدم خبراء جدداً ليطوروا العمل في الوزارات؟ يقول أحد الأصدقاء وقلبه يحترق على مدينته بسبب سوء التخطيط وتكرر الحفريات وغياب الرؤية، لماذا لا نستقدم وزراء أجانب من أميركا وأوروبا للعمل لدينا كوزراء في قطاعات الخدمات والتخطيط؟ ما المشكلة في ذلك؟ يقول نستقدم بضعة وزراء من ذوي الخبرات الكبيرة مع أطقمهم ثم يغادرون بعد أن يتم تأسيس العمل وتدريب الرجال والنساء من المملكة على إكمال المشوار. وعلى رغم صعوبة تحقيق ذلك إلا أنه في واقع الأمر إقتراح عملي صائب سيوفر علينا أعواماً من التخبط والتجارب. العاملون في «أرامكو»، على سبيل المثال، لم تلدهم أمهاتهم خبراء ولا يحملوا جينات بشرية مختلفة، هم ليسوا إلا نتيجة حتمية للمدرسة الأميركية التي أدارت ذلك الصرح لعقود عدة.

لعلكم تتذكرون في كل وقت قراءة خبر أو سماع تعليق في محطة تلفزيونية عن نية هذه الوزارة أو الإدارة بإحداث نقلة نوعية في العمل وتطوير القدرات ويتم صرف المبالغ ثم لا تجد شيئاً. أذكر في أواخر الثمانينات، وكنت وقتها أميناً عاماً لأحد الاتحادات الرياضية، أن تم تجهيزنا لحضور دورة تدريبية في الإدارة في المغرب، ذهبنا هناك وكان يفترض أن تكون مدة الدورة خمسة أيام، حضر الجميع في اليوم الأول ثم غابوا بقية الأيام، الأغرب من ذلك هو توزيع الشهادات علينا عند استعدادنا للعودة إلى المملكة، على رغم أننا لم نحضر الدورة بل وحتى المحاضرين أنفسهم تغيبوا، هذا نموذج قد لا يتكرر كثيراً ولكنه يحدث، هذا هو مفهوم البعض منا للتطوير الإداري. حضور دورة في الرياض أو دبي أو بريطانيا وكفى.

تطوير العمل والرفع من الانتاج يوفر الكثير من المال والعكس صحيح. الفوضى والروتين وما يصحب ذلك من تأخير وتعطيل إنما يشكل خسارة مادية وزمنية. أحياناً تتطلب بعض المبادرات الجديدة السرعة في تطبيقها وإلا فإنها ستتحول إلى لا مبادرة، لذا فصناعة القرار وسهولة اعتماد المشروع أو الفكرة تعتبر عوامل حاسمة في بناء الهيكل التنظيمي المنتج. لنأخذ مطار الملك خالد الدولي على سبيل المثال، تم تشييد هذا الصرح العظيم في مطلع الثمانينات، وتم افتتاحه في منتصفها، منذ ذلك الوقت والى عام ونصف العام تقريباً لم يشعر أحد بأننا بحاجة إلى تطوير المطار وتوسيع صالاته، اليوم ندفع ثمناً باهضاً بسبب غياب تلك الرؤية، هل يعقل أن تمضي ثلاثة عقود من دون أن يفكر أحد بالحاجة إلى تطوير المطار؟ لكنه كما قلت نتيجة لغياب الفكر الإداري المتطور الذي يفترض أن يستبق ويتفادى الوصول إلى منطقة الأزمة.

فهل نعود إلى محاولة معرفة أس البلاء وهو غياب القدرات البشرية القوية القادرة على دفع عجلة التطور، ونبدأ برنامجاً شاملاً للارتقاء بالخدمات، بل والأهم كيفية المحافظة عليها؟... أتمنى ذلك.



*نقلاً عن "الحياة"