أمر ملكي بإعانة فورية لمستحقي "الضمان" بالسعودية

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور يوسف العثيمين، أن العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر أمراً عاجلاً بصرف مساعدة مقدارها مليار وأربع مئة ومليونان ومئتان وتسعة وعشرون ألفاً وخمس مئة ريال، للأسر المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

وجاء الأمر السامي لمساعدة مستحقي الضمان على تلبية مستلزماتهم الطارئة في شهر رمضان الكريم، إضافة إلى مستلزمات عيد الفطر المبارك.

وأوضح الوزير العثيمين أن "الوزارة ستشرع فوراً في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنفاذ التوجيه السامي لصرف هذه الإعانة، لتستفيد منها أسر الضمان في هذا الشهر".

وأضاف "ستودع بحساباتهم خلال 72 ساعة"، مشيراً إلى أن هذه الإعانة الرمضانية العاجلة تأتي إضافة إلى المعاش الشهري الذي ستستلمه أسر الضمان كل شهر.