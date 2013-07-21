إنجاز 95% من المطاف المعلق في مكة وتشغيله خلال أيام

وصلت نسبة الإنجاز في أعمال المطاف المعلق بالحرم المكي المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى 95%، حيث دخل المطاف في مراحل متقدمة من التنفيذ، دون أن يؤثر ذلك على أداء الصلوات أو العمرة في الحرم المكي.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فقد توقع مصدر مسؤول في الشركة المنفذة للمشروع الانتهاء خلال الأيام القليلة القادمة، مبيناً أن الشركة المنفذة للمشروع عملت على مضاعفة أعداد العاملين في المشروع لسرعة الإنجاز.

وأوضح أن زيادة العمال ساعدت في رفع وتيرة العمل في المطاف المعلق، مشيراً إلى قرب الانتهاء من الأعمال فيه وتشغيله خلال الأيام القليلة القادمة.



وأضاف "لم يبق على الانتهاء من فتح المجال أمام ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لأداء الطواف عبر المطاف المعلق سوى أيام معدودة، بعد أن شارف العمل على النهاية وتم إنجاز ما نسبته 95%".

الطاقة الاستيعابية تصل لـ1500 طائف في الساعة

من جهته أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية المطاف واستعداده لاستيعاب الطائفين، موضحاً أنه لم يتبق من المشروع سوى اللمسات الأخيرة ليبدأ تشغيله وفق ما خطط له، مبيناً أن الطاقة الاستيعابية للمطاف المؤقت المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 1500 طائف في الساعة، بعد أن تم تصميمه على شكل حلقة دائرية محاذية للرواق القديم ومشرف على الكعبة بعرض 12م وارتفاع 13م، وذلك لفصل الحركة بين المعوقين والطائفين في منطقة الصحن طيلة مدة تنفيذ مشروع المطاف الرئيسي والنهائي، مبيناً أن المطاف المؤقت يتكون من طابقين، أحدهما سيتم ربطه مع مستوى الدور الأول والذي يتكون من مدخلين رئيسي وفرعي، إضافة إلى مخرج طوارئ.

من ناحية أخرى، أوضح قائد أمن الحرم المكي الشريف اللواء يحيى بن مساعد الزهراني، أن قيادة أمن الحرم وضعت خطة أمنية متكاملة تختص بالمطاف المعلق، بحيث يتم تسهيل استخدام المطاف أثناء تشغيله بكل يسر وسهولة من قبل الفئات التي خصص لها المطاف لكي تؤدي مناسكها في جو روحاني دون مضايقات أو تزاحم.