«هاشتاق» زيادة الرواتب !

ينشط هذه الأيام في «تويتر» وسم يطالب بزيادة رواتب الموظفين، وفي كل مرة يطرح موضوع المطالبة بزيادة الرواتب تحضر العاطفية وتغيب الموضوعية، لذلك أسأل المشاركين بمثل هذه المطالبة عما إذا كانوا ينظرون إلى المواطنين غير الحكوميين بعين الاعتبار؟!

فعندما أقرت الحكومة في السابق زيادة رواتب الموظفين الحكوميين وصرفت بدلات الغلاء لمواجهة أعباء المعيشة رافق ذلك ارتفاع في تكلفة المعيشة لم يميز بين موظفي القطاع العام أو الخاص، وقد كتبت حينها محذرا من أن المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمتسببين والعاطلين الذين لم يستفيدوا من الزيادات أو يشملهم صرف بدل الغلاء لن يصيبهم من ذلك غير أثر ردة فعل السوق الذي سيسعى لامتصاص هذه الزيادة، وهو ما حصل بالفعل!

واقترحت حينها بدلا من ذلك أن يتم تقديم إعانة نقدية لكل مواطن، بالإضافة إلى تقديم حزمة من تخفيضات رسوم و أجور الخدمات الحكومية وتخفيض تعرفة الشريحة الأدنى لاستهلاك الكهرباء ودعم برامج تمويل الإقراض الحكومية حتى تتحقق العدالة بين جميع المواطنين!

فأعباء الحياة لا تفرق بين موظف القطاع العام وموظف القطاع الخاص، كما أن العوز والحاجة عندما يطرقان بابا، فإنهما لا يستأذنان ساكن الدار ولا يسألانه عن صفة قطاع عمله!

*نقلاً عن "عكاظ"