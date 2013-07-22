إغلاق 33 منشأة صحية في السعودية بعد رصد 91 مخالفة

أغلقت وزارة الصحة السعودية 33 منشأة صحية وصيدلانية في عدد من مناطق السعودية خلال شهر شعبان الماضي، نظراً لمخالفتها للأنظمة.

وبلغ عدد المخالفات التي رصدتها الوزارة 91 مخافة في المؤسسات الصحية الخاصة و63 مخالفة في المنشآت الصيدلانية، في حين بلغ عدد المخالفات في الكوادر الطبية أو الفنية من لجان وهيآت صحية 76 مخالفة.

وقامت الوزارة بإغلاق 12 صيدلية لعدم وجود الكادر المطلوب أو لصرفها أدوية ومضادات حيوية بدون وصفة طبية أو لانتهاء الترخيص أو مزاولة النشاط قبل صدور الترخيص.

كما أغلقت الوزارة 21 منشأة صحية لارتكابها عددا من المخالفات، أبرزها عدم حصولها على تراخيص للعمل، وعدم اكتمال الكوادر العاملة فيها، أو لافتقار هذه الكوادر على المستوى العلمي المطلوب، كما ولتوسعها في التخصصات دون وجود أخصائيين عاملين في تلك التخصصات.

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي أن الوزارة ستواصل الإشراف على ما يقدمه القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالشروط والمواصفات المطلوبة بما يكفل خدمة المرضى والمراجعين.