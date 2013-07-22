العاهل السعودي يوافق على زيادة أئمة الحرمين الشريفين

صرح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بأن موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدا لله بن عبد العزيزآل سعود، صدرت على ترشيح الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليله، للإمامة في المسجد الحرام، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان، والشيخ أحمد طالب بن حميد، للمشاركة في الإمامة لصلاة التراويح بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان هذا العام.

وقال السديس إن القرار يعكس حرصا على مشاركة الكفاءات العلمية والشرعية المتميزة بسلامة المنهج وحسن الصوت في إمامة الحرمين الشريفين.

ويشهد الحرمان الشريفان إقبالا كبيرا من المصلين والمعتمرين خلال شهر رمضان من كافة بقاع العالم الإسلامي.