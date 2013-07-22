وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث قطار قرب الدمام

تسبب تصادم القطار رقم ٨ المتجة من الرياض للدمام عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للسعودية، الأحد 21 يوليو/تموز، مع معدة صيانة، في وفاة قائد المعدة وإصابة سائق القطار ومساعده.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، محمد أبو زيد، لـ "العربية.نت" إن "قائد القطار تفاجأ بمعدة تقطع الخط الحديدي في منطقة مسيجة بالكامل، ما أدى إلى وقوع تصادم، ووفاة سائق المعدة، إضافة لإصابة قائد القطار ومساعده بجروح بسيطة، وتهشم مقدمة القطار، فيما لم يصب أحد من الركاب الـ ١٣٢ في الحادث بأذى".

وباشرت فرقة من شرطة المؤسسة ولجنة الحوادث التحقيق في الموقع، وتم السماح للقطار بمواصلة رحلته إلى محطته الأخيرة في الدمام التي وصلها عند الساعة ١١.٣٠ مساء بتوقيت السعودية، بعد الاطمئنان على الحالة الصحية للطاقم وحالة القطار الفنية.

ويتوقع أن تقوم المؤسسة، الاثنين، بإصدار بيان تفصيلي حول أسباب الحادث بعد وصول التقرير الفني للجهات المختصة حول الحادث.