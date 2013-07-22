وفاة طفل سعودي رمته خادمة إثيوبية في قدر حليب مغلي

توفي فجر اليوم الثلاثاء الطفل السعودي البالغ من العمر ٤ سنوات، والذي قامت خادمة من جنسية إثيوبية بدفعه إلى وعاء حليب مغلي، بعدما كان منوماً في المستشفى في حالة خطرة منذ يوم الأحد. وأكد المتحدث الرسمي لشرطة الجوف، العميد دامان الدرعان، أنهم أبلغوا من المستشفى المركزي بسكاكا، فجر الاثنين بوفاة الطفل متأثراً بإصابته.

وكان الطفل تعرض لحروق بالغة بعد أن أقدمت عاملة منزلية إثيوبية على دفعه في قدر يحتوي على حليب مغلي، ما أدى إلى إصابته بحروق.

وقال العميد الدرعان إن أحد المواطنين تقدم ببلاغ لمركز شرطة الخالدية في سكاكا التابع لشرطة منطقة الجوف، ضد عاملته الإثيوبية التي دفعت ابنه داخل قدر بداخله حليب مغلي، ما أدى إلى إصابته بحروق، نقل على إثرها لمستشفى الأمير عبدالرحمن السديري المركزي في سكاكا، وتم تنويمه وإيقاف العاملة، لحين صدور تقرير طبي عن الحالة لاستكمال التحقيق.