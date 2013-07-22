دراسة سعودية بحرينية تهدف لتوحيد نقطة عبور المسافرين

كشفت مصادر عن وجود دراسة بين السعودية والبحرين تهدف إلى تطوير جسر الملك فهد وتسهيل عبور المسافرين بين الطرفين، وفق ما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية.

وأكد مصدر الصحيفة أن ملامح الدراسة الأهم تتركز حول توحيد المسارات الأربعة المتمثلة في الجمارك والجوازات في الطرفين بنقطة واحدة تؤدي كامل الخدمات للمسافرين، معتبرا أن هذا هو أحد الخيارات المطروحة لتخفيف زحام الجسر، الذي يزداد في فترات الإجازات.

وأضاف أن لجاناً من الجهتين قامت بجولات ميدانية لرصد نقاط التطبيق وتفعيل آلياتها. واعتبر المصدر أن هناك خيارات أخرى تتمثل في التوسعة الجانبية وهو حل فني قد يستمر لسنوات.

من جانبه قامت إدارات جسر الملك فهد بمناقشة الاستعدادات والتجهيزات لمواجهة الأعداد المتوقعة للمسافرين والمتنزهين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وقد ناقش المسؤولون بالجسر آلية خطة عمل مشتركة لتسهيل حركة النقل والتنقل عبر الجسر، كذلك ناقشوا تنظيم دخول باصات المعتمرين وانسيابها خلال فترة الإجازة.