شاكي ولاّ مشكي

إلى عهد قريب كان الجلوس للقضاء أن يعمد الخصم إلى مجلس القاضى(الشيخ) ويشرح شكواه، بينما الخصم يسمع. ثم يسأله القاضي ماذا لديك يافلان؟. ولم يكن الشيخ يرحب بوجود أطراف أخرى في المجلس. لذا تجد الخصمين وقد اقتربا جسدياً من القاضي، حتى ليكاد يلمس ركبته.

ونسمع تلك العبارات بين الخصوم عندما لا تنتهي قضيتهم بالصلح.

الوعد الشيخ، الوعد ركبة الشيخ، نطلب شرع الله.

هذا مُصطلح قديم يقوله أحد الخصوم. والمعنى: إنني سأذهب إلى القاضي. حتى الإنجليز عندهم مُصطلح مُقارب يقول See you in court أي: أراك في المحكمة.

قد لا نتطلع إلى زمن يصل فيه الخصوم إلى تراض أو استيفاء الحقوق دون تدخل أجهزة الضبط والتنفيذ. وإن تطلّعنا إلى ذلك الزمن في القريب المنظور ففي ذلك الكثير من التفاؤل.

وربما ان هذا هو السبب في جعل الحقوق المدنية جزءاً من الشرطة في مدننا. ورغم ان الشرطة في بلادنا وكل البلدان لها مهام أمنية أخرى، وواجبات عسكرية فعلية دربت وتدربت عليها عبر سنين الدراسة والتكوين والتدريب. إلا انها جزاها الله خيراً، تجد نفسها في كثير من الأحيان في وضع بالغ الصعوبة تستهلك فيه الكثير من الوقت والجهد في إقناع طرف بالتراضي أو التنازل وتستعمل عبارات التقريب.. وربما النخوة...! في التسوية والحل الوسط والوصول إلى منزلة مرضية بين منزلتين أو إلى شيء جامع بين شيئين...!

أقول: إن التفاهم كعادة بشرية لا يحتاج التوصل إليه إلى موعد في مراكز الشرطة (قسم الحقوق المدنية) ويعمل المرء خيراً بنفسه وبالطرف الآخر إن توصلا إلى تفاهم وتركا الشرطة تؤدي واجبات أهم وأخطر.

تنشغل أروقة وممرات إدارات الشرطة (الحقوق المدنية) بخصوم قضاياهم معقدة وعسيرة وصعبة. وقد لا تحيط الشرطة بكل فنياتها.

وما نتمناه اليوم أن يصل هذا الشعب إلى وعي يعرف فيه الأسس الصحيحة لتعاملاته، خصوصاً واننا في زمن أصبحت فيه الاتجاهات الخاطئة واضحة كالنهار... لا تحتاج إلى دليل.

صحيح ان الناس تعودوا على عادة الذهاب في مخاصماتهم إلى قوة تنفيذية - وليس إلى المعرفة والحكمة والعقل والخبرة والاطلاع.

وقرأت مرة إحصائية تقول: إن عدداً كبيراً من مواعيد المخاصمات في الحقوق المدنية والمحاكم الشرعية لا يقصد فيها أحد المتخاصمين إلا إذلال الآخر أو كما يقول أهل مصر (المرمطة) وهزيمة الطرف الآخر بالقهر لا بالعدل.

*نقلاً عن "الجزيرة"