إطلاق نار على سعودي وابنه بسبب "ناقة مزيونة"

تعرّض مواطن وابنه لإصابات متفرقة إثر تعرّضهما لإطلاق نار، بسبب حجزهما ناقة وعدم تسليمها لصاحبها، ما أثار غضب صاحب الناقة بشكل هستيري فلجأ لاستخدام السلاح وفكّ أسر ناقته.

وأوضحت شرطة مدينة الطائف (غرب السعودية) أن المتهم قام بتسليم نفسه لمركز شرطة رضوان مع السلاح المستخدم، ومازالت الجهات الأمنية في انتظار التقرير الطبي عن حالة المصابين لاستكمال إجراءات التحقيق.

يُذكر أن أسعار بعض النوق قد تصل إلى ملايين الريالات في السعودية، وكان منها كما ذكر تقرير إخباري في مارس الماضي شراء حوار ناقة (لا يتجاوز عمره الشهرين من سلالة الفحل الكنق) بخمسة ملايين ريال (أي ما يعادل 33ر1 مليون دولار).