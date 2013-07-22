وزير الداخلية السعودي يوجه بتيسير جميع أمور المواطنين

ترأس الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي الاجتماع السنوي العشرين لأمراء المناطق مساء أمس الأحد، الموافق للثالث عشر من شهر رمضان المبارك، حيث نقل لهم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي تقضي بتيسير وتسهيل جميع أمور المواطنين وإيصال ما يستحقونه من خدمات ورعاية أينما كان تواجدهم في مختلف إمارات المناطق، واعتماد التقنية في العمل الإداري لتسهيل التواصل مع المواطنين.

وتطرق وزير الداخلية في اجتماعه لسير العمل في مشاريع المقرات الأمنية المشمولة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية، كما جرى خلال الاجتماع تدارس الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الأمن والتنمية الشاملة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات الكفيلة بإرساء مبادئ العدل والمساواة.

وتوصل الأمراء في نهاية الاجتماع إلى عدد من القرارات والتوصيات التي تم رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء في إطار تقرير متكامل عن أعمال ونتائج الاجتماع.