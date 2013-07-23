أين أنتم يا دورياتنا الأمنية؟!

ظاهرة غريبة بدأت تتزايد وتؤرق المواطنين والسائقين.. فأعداد كبيرة من المتسولين تترصدنا أمام إشارات المرور وتنقض على السيارات وتطلب المساعدات وربما قد تخطف ما خف وزنه وزاد ثمنه.. إضافة إلى الباعة المتجولين وللأسف أن الغالبية منهم من الأطفال والنساء ومن جنسيات محددة.

إذن لابد من التصدي بحزم لهذه الظاهرة المتزايدة بشكل عام وعند إشارات المرور بشكل خاص لأن ذلك قد يتسبب في حوادث لا تحمد عقباها بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى عرقلة السير وانسياب حركة المرور.

إن التسول بصفة عامة أصبح وسيلة للتجارة والكسب السريع وهو حالة اجتماعية غير صحية ويعطي انطباعا غير حضاري للزائر الذي يعرف أنه في بلد ملتزم بتطبيق الركن الرابع من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة ويعج بالجمعيات الخيرية التي تفوق في عددها أي بلد في العالم وقبل ذلك بلد غني رزقه الله بتدفق الذهب الأسود (البترول) حيث يتربع على المرتبة الأولى من حيث الإنتاج وكذلك الاحتياط.

كلنا يدرك أن الأمن بمفرده لا يمكنه القضاء على تلك المشكلة، فعلى المواطن والمقيم وهما مربط الفرس في أن يكفوا عن تقديم المساعدة للمتسولين في مثل هذه الأماكن التي تشكل خطرا عليه وعلى السائقين الآخرين وفي التبليغ الفوري عنهم. كما أن من يرغب في الصدقة أو المساعدة التوجه إلى الجمعيات الخيرية المعتمدة حتى تصل إلى مستحقيها بأسلوب حضاري ومقنن.

ومن هذا المنبر أطالب الدوريات الأمنية بضرورة تكثيف التواجد في الميادين العامة وعند إشارات المرور وأن نفكر جيدا في كيفية التعامل مع أطفال الشوارع ومكافحة ظاهرة التسول وخاصة المجموعات المحترفة للتسول والعمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة ومعالجة ظاهرة التسول والقضاء عليها بشكل جذري.



*نقلاً عن "عكاظ"