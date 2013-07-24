إتلاف 2000 سلعة غذائية منتهية الصلاحية مطروحة بالأسواق

أتلفت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 2000 سلعة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة، من أسواق محافظة القريات، بعد قيام ملاك المحال التجارية بعرضها للبيع أمام المستهلكين لاستغلال زيادة الطلب عليها في شهر رمضان، وتصريفها بكميات كبيرة، وفق صحيفة "الجزيرة" السعودية.

جاء ذلك عقب الجولات الرقابية المكثفة التي قامت بها الوزارة على الأسواق والمحال، والتي اتضح من خلالها عدم صلاحية عدد من الأغذية للاستهلاك الآدمي، وتجاهل مسؤولي المحال لضررها على صحة المستهلك.

واشتملت المواد التي تمت مصادرتها على 1980 علبة من المواد الغذائية مختلفة الأحجام والأنواع، و20 كيلوغراماً من حليب الأطفال مختلف الأحجام، فيما تبين سوء تخزين سلع غذائية أخرى.

ويأتي قيام فرق وزارة التجارة والصناعة بجولات مكثفة على أسواق السلع الغذائية للتحقق من سلامة المعروضات، وحماية المستهلكين من ضعاف النفوس الذين يستغلون الشهر الفضيل في تصريف البضائع المغشوشة.

وحذرت الوزارة في بيان رسمي لها من التورط في بيع المواد منتهية الصلاحية، والتي تضر بسلامة المستهلكين، مشيرة إلى أنها ستوقع أشد العقوبات النظامية بحق المخالفين.

كما أكدت مواصلتها إجراء الجولات الرقابية على الأسواق، والمحال التجارية، والمستودعات الغذائية، لضمان التزامها بالأنظمة والمواصفات والمقاييس الخاصة بالتخزين وحفظ المنتجات، وذلك للمحافظة على صحة المستهلك، ومكافحة الغش التجاري.