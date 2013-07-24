النكتة السعودية

منذ انهيار سوق الأسهم عام 2006 والشعب السعودي ينافس أكثر شعوب العالم فكاهة في تأليف النكتة، فالنكتة أحيانا وسيلة علاجية للخروج من الأزمات النفسية، لذلك يقال إن أكثر الناس فكاهة وظرفا هم أكثرهم في واقعهم تعاسة وبؤسا !

هذه الاحترافية الفكاهية في مجتمعنا أصبحت أشبه بشبكة العنكبوت التي لا يمكن أن تفلت منها الفرائس من الأخبار والأحداث والتصريحات والشائعات التي تنطبق عليها مقولة شر البلية ما يضحك !

لننكت ونضحك بقدر ما نستطيع، على الأقل عندما نحول البكاء إلى ضحك قد ننجح في خداع أحاسيسنا فنحول التعاسة إلى سعادة ولا نعود نميز بين دموع الضحك ودموع البكاء !

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خدمات الجوازات والمرور والأحوال المدنية وكتابات العدل من الخدمات التي تطورت كثيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل الخدمات الإلكترونية وتوظيف التقنية في سرعة إنجاز معاملات المراجعين، مما يوجب شكر القائمين على إداراتها وموظفيها، لكنني ما زلت أتمنى أن يتم توظيف خدمات البريد لإصدار وتجديد وثائق المركبات وجوازات السفر والوكالات كما هو حال تجديد رخص قيادة السيارات دون الحاجة للمراجعة!

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هل حان الوقت لمراجعة قيمة مكافأة طلاب الجامعات السعودية ؟! نعم قد حان فهذه المكافأة التي تصرف لمساعدة الطلاب على تحمل مصاريف الدراسة لم يطرأ عليها أي تغيير بينما زادت تكاليف كل ما يتعلق بالدراسة !

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قال : أنتم تدورون بأفكاركم ومقالاتكم في حلقة مفرغة، قلت: لأن مشكلاتنا وقضايانا تدور في حلقة مفرغة !

*نقلا عن "عكاظ" السعودية