تغريم طبيب 50 ألف ريال لاستئصاله مترين من أمعاء مريض

أصدرت الهيئة الصحية الشرعية في صحة الشرقية، قراراً بتغريم استشاري جراحة من جنسية عربية في مستشفى خاص بالدمام 50 ألف ريال نظير تحميله 50% من مسؤولية خطأ طبي، وفق ما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية.

وجاء القرار على خلفية تأخر تشخيص إصابة مريض (مصري الجنسية) نتج عنه دخول المريض في حالة خطر شديد، وأصيب بغرغرينا في الأمعاء، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً لاستئصال مترين من أمعائه.

وشمل القرار أيضاً بت شكوى أخرى تقدم بها المريض ضد ثلاثة أطباء من نفس المستشفى، متهماً إياهم بتزوير تقارير في ملفه الطبي بهدف إخفاء حقائق تدينهم، كوقت مراجعة المريض، ووقت عمل إجراءات طبية معينة له، ووقت دخوله، واختفاء أوراق من الملف الطبي.

وكان القرار في هذا الصدد أن الهيئة الصحية الشرعية غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، كما صدر حكم آخر بتغريمه خمسة آلاف ريال تذهب لبيت المال.

وأقرت اللجنة التي اتخذت القرار مسؤولية استشاري الجراحة عن الخطأ الطبي لعدم اتخاذه الإجراءات الطبية اللازمة من تصوير مقطعي للبطن بالصبغة لدى مراجعة المريض.